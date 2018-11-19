Сегодня завершается строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». В честь этого события в Стамбуле пройдёт церемония, в которой примут участие Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Морской участок проходит от компрессорной станции «Русская» возле Анапы до посёлка Кыйыкей на побережье Турции. Его длина по дну Чёрного моря составляет более 900 километров. Далее газопровод проведут до границы Турции с другими странами.

Общая мощность «Турецкого потока» превысит 31 миллиард кубических метров топлива. Стоимость строительства оценивается в семь миллиардов евро. Поставки газа планируется начать до 1 января 2020 года.

Minval.az