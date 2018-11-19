Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем занимается Владимир Путин во время долгих перелетов, с которыми сопряжена работа на посту главы государства.

По словам пресс-секретаря, его начальник работает с поступающими документами — указы и распоряжения главы государства, которые выпускает пресс-служба и администрация президента, сначала должны быть им подписаны. Иногда Путин просматривает подготовленные для него телевизионные дайджесты или читает дайджесты СМИ. Времени на чтение художественной литературы у президента остается мало, отметил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Справляться с нагрузками президенту помогают здоровый образ жизни и ежедневные занятия спортом: на физическую активность, как Песков рассказывал ранее, Путин тратит каждый день около полутора часов. Когда есть возможность, президент плавает, проплывая «свой ежедневный километр», занимается в тренажерном зале и играет в хоккей.

Minval.az