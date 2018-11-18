Компания Disney может перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря» с центральным персонажем-женщиной — рыжеволосой пираткой Рэдд. Она заменит героя Джонни Деппа — капитана Джека Воробья. Об этом сообщает HNE со ссылкой на несколько источников в отрасли.
Отмечается, что сценарий первого фильма еще не завершен, поэтому все может измениться. Однако, по мнению собеседников издания, у Disney в ближайшее время выходят несколько высокобюджетных фильмов с женщинами в главных ролях: «Капитан Марвел», «Черная вдова» и «Малефисента 2», поэтому студия вполне может продолжить эту линию.
О том, вернутся ли во франшизу Орландо Блум, Кира Найтли, Брентон Туэйтес и Кая Скоделарио, тоже ничего не известно.