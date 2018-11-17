На 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин.

Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Причина смерти, а также место и дата похорон артиста пока неизвестны.

Сообщается, что Осин умер в Москве 17 ноября.

Тело Осина обнаружила его сестра Альбина. Она пришла в московскую квартиру артиста после того, как он перестал выходить на связь.

Причина смерти пока не сообщается.

Как отмечает телеканал, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал о проблемах Осина со здоровьем. По его словам, у певца были «большие проблемы» с почками, руками и ногами. Телеканал НТВ, в свою очередь, сообщает, что артист страдал от алкогольной зависимости.

Евгений Осин известен широкой публике исполнением песен «Плачет девушка в автомате» (музыка Оскара Фельцмана, стихи — Андрея Вознесенского), «Восьмое марта», «Попутчица».

Музыкант играл в группах «Николай Коперник», «Альянс» и пробовался вокалистом в «Браво». После ухода из последнего коллектива Осин занялся сольной карьерой.

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