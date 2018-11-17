Объем поставок российских вооружений в Армению может вырасти, считает посол республики в РФ Вардан Тоганян журналистам в Новосибирске.

«Объемы пока те же, в рамках тех кредитов, которые выделены, но есть сотрудничество вообще военно-технического комплекса двух стран, поэтому надеемся, что объемы будут расти в следующем году», — цитирует его «Интерфакс».

Он также отметил, что переговоры между РФ и Арменией по поводу поставок вооружения в рамках российского кредита продолжаются.

«Эти переговоры никогда не завершались, мы эти переговоры ведем с российской стороной, очередной транш был выделен, переговоры идут. Поставки — перманентный процесс, поэтому работают с предприятиями соответствующими в оборонном ведомстве наше военное ведомство», — сказал он.

Он отметил, что речь идет о «разнообразных вооружениях».

«Как правило, наши военные закупают в России специфические вещи», — сказал посол.

Как сообщалось ранее, Ереван и Москва подписали договор о новом российском оборонном кредите для республики на $100 млн.

Армения ранее получила вооружение в рамках двух российских кредитов на $200 млн и $100 млн.

Minval.az