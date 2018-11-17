Президент США Дональд Трамп сообщил, что он лично ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое российское вмешательство в американские выборы в 2016 году, передает Би-би-си.

По словам Трампа, ответы дались ему «очень легко». Он уточнил, что ответил на вопросы в письменной форме, и документ еще предстоит официально передать на рассмотрение команде спецпрокурора.

Роберт Мюллер с 2017 года расследует факты предполагаемого сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями.

Трамп категорически отрицает обвинения в сговоре, называя расследование «охотой на ведьм».

В четверг он назвал в «Твиттере» спецпрокурора Мюллера конфликтным человеком, а расследование — «полнейшей чепухой», добавив, что те, кто в нем участвует, «позорят нашу нацию».

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