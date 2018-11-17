Посол Саудовской Аравии в США Халид бен Сальман опроверг сообщения в том, что он якобы рекомендовал журналисту Джамалю Хашукджи отправиться в Турцию.

«Последний контакт, который у меня был с господином Хашукджи, состоялся 26 октября 2017 года. Я никогда не разговаривал с ним по телефону и, конечно, никогда не предлагал поехать в Турцию по какой-либо причине», — написал посол в Twitter.

Ранее газета The Washington Post писала со ссылкой на источники, что приказ об убийстве Хашукджи мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

По данным издания, в частности, сотрудники спецслужб пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, якобы сделанный саудовским послом в США.salam

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