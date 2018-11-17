В американском штате Калифорния в результате лесных пожаров, по последним данным, погиб 71 человек.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что более тысячи человек числятся пропавшим без вести.
В американском штате Калифорния в результате лесных пожаров, по последним данным, погиб 71 человек.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что более тысячи человек числятся пропавшим без вести.
Дата: 2018/11/17 9:28
Раздел: Новость
Просмотров:
0
В последние несколько недель у американского лидера Дональда Трампа появились сомнения в лояльности вице-президента США Майка Пенса.
Трампу были представлены доказательства причастности наследного принца к убийству, но он воспринял их скептически
Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Сербскому телеграфу» прокомментировал реакцию Запада на близкие отношения Москвы
Посол Саудовской Аравии в США Халид бен Сальман опроверг сообщения в том, что он якобы рекомендовал журналисту
В США суд велел Белому дому временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты, которого исключили из пула после перепалки
В Азербайджане предлагается применять акцизы на энергетические напитки и установить минимальные цены на вина.
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершит ремонтные работы на проспекте Бабека в Баку 10 декабря, после чего
Ряд членов правящей Консервативной партии Великобритании готов инициировать голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэйв связи с выходом страны