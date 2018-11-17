В США суд велел Белому дому временно восстановить аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты, которого исключили из пула после перепалки с президентом Дональдом Трампом.

Акосте должны будут вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала.

Джим Акоста неоднократно спорил с Трампом и его представителями на пресс-конференциях, отмечает Associated Press. Аккредитации его лишили в ноябре, на следующий день после перепалки, в ходе которой Трамп назвал его «грубым» и «ужасным» человеком.

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