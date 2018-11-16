Есть много способов для определения характера, отличительного облика каждой общности, любого народа. Одним из наиболее выразительных и объективных является фокус на предпочтения, с помощью которых народы выбирают своих героев. Делая выбор, группы, общности и народы поневоле демонстрирует свою сущность.

Украинцы на крутом изломе истории снова стоят перед выбором главного героя, чтобы вверить ему верительную грамоту на предопределение собственной судьбы. Процесс этот после известных событий на Майдане настолько завоевал умы масс, что смог превратить украинскую тему в топовую на протяжении лет. Однако интерес сообщества к событиям в неугомонной стране ныне не то что угасает, а стремительно рассасывается, и причиной тому пугающая хаотизация положения. Сход политических трендов в кювет общественного безразличия превратился в знаковую особенность буден.

Тревожным показателем становится спадающий тонус социального организма. Он исправно подпитывает упадочнические общественные настроения, перечеркивая веру в счастливый поворот.

Особенности внутриполитической борьбы перед президентскими выборами тревожат сумбурностью. Многие склонны видеть в ней еще один виток пускания на ветер увесистых средств, коих остро не достает для удовлетворения неотложных нужд населения.

Особо позитивных ассоциаций у большинства жителей страны с революцией достоинства 2014 года почти не осталось. Лидеры толпы, а наиболее ретивые претенденты на президентское кресло тем и выделяются, что ведут за собой только свою колонну, выясняют отношения с оппонентами, не придавая внимания на то, как реагирует на обстановку электорат. Многие крикливые и откровенно неполиткорректные инициативы соискателей удачи вообще остаются без внимания. Абсурд и китч, как элементы серийных презентаций, уже мало кого трогают.

Но от отсутствия общественного внимания главари особенно-то и не горюют. Они вошли в роль, и заточены на раскрутку острых сюжетов ради имиджевых приобретений. Формально на сцене выделяются власть и разношерстная оппозиция, оба эти стана движимы не однородными идеями и интересами.

Базовые цели властной команды направлены на сохранение стабильности, хотя царящую в стране обстановку с большой натяжкой можно назвать спокойной. О том, насколько эффективно в чувствительной обстановке работает команда президента Порошенко, говорит рекордно низкий рейтинг главы государства.

Во всем, что касается ожидания перемен, электорат вменяет в вину президенту бездеятельность. То есть, в ответ на запросы людей власть смогла дать минимум, да и то для ограниченного числа людей.

До выборов осталось меньше полгода, потому Порошенко все еще лелеет мечту отсрочить кампанию, чтобы выбить из-под ближайших преследователей электоральное седло.

Наиболее предпочтительными выглядят шансы экс-премьера Юлии Тимошенко, но и она особо не в состоянии нарастить показатели доверия к себе. Однако ее критическая риторика с обещанием чистки бюрократических рядов, похоже, играет на облагораживание имиджа.

Если Петр Порошенко провозглашает лозунг «Язык, Армия, Вера», что равносильно готовности продолжить жесткий курс на конфронтацию вплоть до инициирования новой военной кампании с Россией, то Тимошенко идет в обратном направлении. Фаворитка распространяет атрактивные обещания по самой болезненной после территориальной проблемы теме упрощения и удешевления газообеспечения.

От неустанного роста цен на коммуналку электорат не только устал, но и изнемог. Понимая щепетильность проблемы, Тимошенко обещает сохранить транзитную для страны газовую трубу и ликвидировать компанию «Нафтогаз Украины», которая, как она считает, жутко проворовалась в ущерб интересам налогоплательщика.

Маневрируя на поле грез, она выказывает уверенность снести конфигурацию нынешней власти с последующей национализацией «Криворожстали» и шельфа Черного моря.

Гипотетически это сильный ход, ведь госпожа Тимошенко намекает на способность пойти войной не на Москву, а на позиции олигархата, который вконец зациклился на внутрисистемных разборках. Такого рода обещания не только гладят обывательский слух, но и воскрешают надежду на вероятность возвращения политической системы в плоскость докризисного прагматизма.

За перспективой выхода на выборное ристалище Тимошенко многие просматривают маневры олигархов Фирташа, Медведчука, Ахметова, Колесникова и других, с которыми опытная номинант может выстроить работающую конфигурацию. При всей индифферентности большей части электората назрела острая необходимость тотальной реформы управленческой системы. Она в настоящем провальная, и добивает остатки институциональной схемы, обещая лишь новые потрясения.

Демократия, навязанная Украине внешними институтами, обернулась не только территориальной фрагментацией, но и чехардой в разделении властей, сквозняком в политических коридорах благодаря массовому притоку иностранного контингента. Воцарился вакуум в судебной системе, опасно хромает субординация, что не сулит ничего стоящего для сохранения субъектности.

Вопрос «Восток или Запад?», который еще лет пять-шесть назад будоражил массовые умы, основательно ушел в небытие, и для многих стала вопросом жизни и смерти способность страны выжить.

Любой из кандидатов, раскатывающих губу на главное кресло, доподлинно знает, что триумфальной победы не видать. Это следствие многолетней внутриполитической лихорадки, от которой устали простые люди. Вот почему расчетливые политтехнологи из окружения претендентов заигрывают с электоратом, подбивая их на наведение прицелов на последующие парламентские выборы.

Причина даже не в том, что выборы в новую Верховную Раду пройдут сразу после президентских. Центр тяжести во властной структуре постепенно переходит на площадку законодательного органа. К тому же Украина при ее разгульной демократичности отрабатывает шанс на превращение в парламентскую республику.

Но это дело не близкой перспективы, потому на пути к потенциальным коренным реформам политические силы отрабатывают варианты взятия ключевых высот в законодательных и исполнительских структурах ради получения запаса прочности. Его никогда не бывает много.

А кометы олигархата между тем мерно описывают круги навигации, наращивая бойцовский ресурс. В игре за престолы по-прежнему рычаги мировых полюсов, большие финансы бизнеса, всемогущие медиа ресурсы, да порядком выдохшийся электорат. Понимая, что от его воли мало что может измениться в многоактном действии, он демонстрирует сдержанность.

Не потому ли, что он устал от пренебрежительности политиков? Скорее да. Но даже несмотря на это, политический сезон баталий точно не будет скучным, а интрига его будет в том, что украинский избиратель блеснет строгой разборчивостью. В этом его отличительная особенность.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az