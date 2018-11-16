В Армении обвиняют «Газпром Армения» в финансовых злоупотреблениях

В Армении обсуждают очередную громкую сенсацию. Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Армении, в компании «Газпром Армения» выявлены крупные нарушения и случаи невыполнения налоговых обязательств. На основе материалов, подготовленных в следственном управлении КГД по результатам проверки, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Армении, ведется следствие — для уточнения размера ущерба, причиненного компанией «Газпром Армения» государству, а также выявления случаев коррупции в сфере потребления природного газа.

В самой компании, как того и следовало ожидать, все отрицают. В сообщении Газпром Армения говорится, что оснований для сравнительного анализа нет, как и доказательной базы обнародованных обвинений, что компания расценивает как угрозу деловой репутации и деятельности. налоговые проверки в компании проводятся с 1 октября и, фактически, все еще не завершены. По сей день Комитет госдоходов не представил компании сведений о выявленных нарушениях, говорится в сообщении Газпром Армения. Вместо этого КГД обнародовал безосновательные сведения. Кроме того, «Газпром Армения» подчеркивает, что компания всегда была образцовым налогоплательщиком в Армении.

Здесь, конечно, уместно поинтересоваться: а что это было? Никол Воваевич перед выборами решил побороться с коррупцией? Вроде бы логично. Но в то, что новые власти Армении действительно наводят порядок в финансовой сфере, честно говоря, не верится. В том числе и потому, что, по ироничному выражению одного из пользователей «Фейсбук», борьба с коррупцией в Армении похожа на рыбалку на канале Discovery: поймали, показали и отпустили. В последнее время, впрочем, не доходит даже до «поймали-отпустили». После весьма эмоциональных обещаний Никола Пашиняна на митинге «закатать в асфальт» не последовало ровным счетом ничего. Да и в случае с «Газпром Армения» нет даже намека на что-то более реальное, чем грозный пресс-релиз.

Только вот наехали в Армении не просто на очередное коммерческое предприятие, а на местную «дочку» российского «Газпрома». Конечно, можно предположить, что накануне выборов Николу Воваевичу понадобилось срочно поддержать свой имидж политика, который готов вывести Армению из-под монопольного контроля Кремля, вернуть ей, как мечтают в Ереване, «правосубъектность» и т.д. и т.п.

Только вот куда информативнее другое. Судебный «наезд» не на кого-нибудь, а на «Газпром Армения» случился как раз после оглушительного дипломатического провала Еревана на саммите ОДКБ в Астане, где Николу Пашиняну, несмотря на все старания, так и не удалось провести своего кандидата на пост генсека ОДКБ. Вопрос официально отложили до саммита в Санкт-Петербурге. Теоретически у Армении вроде бы есть шанс, но на практике слишком высока вероятность, что вожделенный пост генсека все же займет представитель Беларуси.

Потерять как бы закрепленный за страной пост генсека — это, конечно, обидно. Особенно если происходит это в результате собственных неуклюжих действий: против Юрия Хачатурова, напомним, в Ереване начали судебную атаку, не удосужившись отозвать его пс поста генсека. И теперь армянские аналитики задают вопрос: а можно ли говорить о потере Арменией этого поста, если своего представителя Ереван сам же и отозвал?

Только вот в Ереване уверены: у Армении были все права и основания уже в Астане избрать на пост генсека нового армянского кандидата. А когда этого не произошло, пришли к выводу: это против Армении руками Беларуси и Казахстана действует Азербайджан!

А затем в СМИ появились новости, которые уж точно вызвали у Еревана скрежет зубовный. Напомним: как уже сообщал Minval.az, президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии визита в эту страну Президента Азербайджана Ильхама Алиева обсуждал вопрос избрания генсека ОДКБ с послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Президент Беларуси, напомним, отметил в беседе: «Никол Пашинян должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?» В Армении случилась форменная истерика. Дошло до того, что МИД Армении назвал заявление Александра Лукашенко «некорректным».

Ответ МИД Азербайджана последовал немедленно. Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым является показателем уровня двусторонних отношений между двумя странами, заявил глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева. После чего продолжила: «Что же касается заявления пресс-секретаря МИД Армении, то высказывание подобных суждений в адрес главы государства противоречит правилам дипломатического этикета и протокола».

Наконец, состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с послом Беларуси в нашей стране Геннадием Ахрамовичем, в ходе которой глава государства отметил: «Немаловажным фактором является сотрудничество в военно-технической сфере. Мы приобретаем военную технику у Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере». После чего продолжил: «В Армении это вызывает приступы психоза».

Но самое главное, коснулся глава государства и вопроса избрания генсека ОДКБ. «Мы пристально наблюдали за саммитом ОДКБ, который недавно прошел в Казахстане. Нам это не безразлично и я думаю можно понять причину этого, так как Армения оккупировала наши территории. Поэтому нам не безразлично — представитель какой страны возглавляет ОДКБ, являющейся военно-политической организацией», — отметил Президент Азербайджана. Как заявил глава государства, «обсуждение этих вопросов с партнерами является нормальным процессом и не должно вызывать определенную манию. Недавно МИД Армении выступил, считаю, с совершенно недопустимыми в международной практике заявлениями. МИД не может комментировать действия и слова президента другой страны, называть их некорректными. Некорректным является поведение МИД Армении, которое позволяет себе такого рода выходки. Видимо это результат не совсем адекватного восприятия мира и себя на карте мира».

Честно говоря, причину ереванской истерики можно понять. Азербайджан умело и уверенно играет против Армении «на чужом поле», в организации, куда Армения входит, а Азербайджан — нет. Это, конечно, пощечина, причем звонкая и увесистая. Впрочем, понятно и другое. В бытовой практике давно известно: порой пощечина — это такая «мини-шоковая терапия», которая заставляет, как бы это повежливее, «сделать рестарт мозга», успокоиться и адекватно оценить ситуацию. И представители думающей элиты как раз и должны были бы задуматься о реальном положении своей страны и о том, что уже давно настало время искать пути к миру со своими куда более сильными и влиятельными соседями. Но…в Армении пошли своим путем. И в полном соответствии с собственной излишне завышенной самооценкой в Армении, похоже, решили сыграть с Россией в этакий «кнут и пряник». С одной стороны, местные СМИ вовсю пиарят предстоящую отправку в Сирию армянских миротворцев, среди которых — ах, какой прогресс! — будут и женщины. И.о. министра обороны Армении Давид Тоноян на встрече с журналистами разглагольствует: «ВС и пограничники РФ осуществляют важную роль в обеспечении нашей безопасности. Это неоспоримый факт. Думаю, в новой Армении реалии не изменились».

А с другой, Комитет госдоходов демонстративно «пощипывает» «Газпром Армения», демонстрируя тем самым, что «форпост» может и обидеться. В СМИ вбрасывают новости: дескать, Армения «рассматривает», у кого ей купить самолеты-истребители (на какие деньги в Ереване собираются совершать такие покупки, благоразумно выносится за скобки). И при помощи таких маневров Ереван пытается выплакать у России впридачу к новому оборонному кредиту еще и пост генсека ОДКБ.

Только вот, устраивая такую «демонстрацию обиды», в Ереване, похоже, не учли, что в ОДКБ входят не только Армения и Россия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az