Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил самый сильный личный вызов наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, пишет газета The New York Times.

Турецкий лидер заявил, что все еще ждет реакции и выражает разочарование ответом Саудовской Аравии, пишет NYT со ссылкой на местные проправительственные СМИ. По словам Эрдогана, наследный принц Мухаммед бин Салман не выполняет своего обещания раскрыть правду об исчезновении и смерти Хашукджи, говорится в материале.

Исходя из опубликованных комментариев Эрдогана в турецких СМИ, лидер страны также добавил, что наследный принц сказал его спецпредставителям, что прояснит инцидент.

«Наследный принц говорит об этом моим специальным представителям, и мы терпеливо ждем», — заявил Эрдоган.

Как отмечает американская газета, сам Эрдоган приложил много усилий для того, чтобы инцидент Хашукджи вошел в мировую повестку. Турецкий лидер стремился заручиться поддержкой Запада, чтобы «обуздать» саудовского принца, которого он рассматривает в качестве личной угрозы, поясняет NYT.

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