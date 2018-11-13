Азербайджан, который проводит многовекторную и сбалансированную политику в системе международных отношений и мировой политике, вправе рассчитывать на соблюдение баланса в отношениях со стороны иных государств, особенно если они являются членами Минской группы ОБСЕ. Такое мнение высказал Trend азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов.

По его словам, последний визит французского президента Эммануэля Макрона в регион можно расценивать как неуважение к Азербайджану.

«В рамках недавнего регионального визита ожидалось, что Макрон посетит все три страны региона. Однако президент Франции ограничился лишь участием в саммите Движения Франкофонии в Ереване. Учитывая этот факт, думаю, логично задаться вопросом: какими принципами руководствовался французский лидер, игнорируя визит в соседний Азербайджан? Насколько был уместен подобный шаг, со стороны ведущей европейской страны, которая является сопредседателем МГ ОБСЕ?» — продолжил политолог.

Он напомнил, что Франция неоднократно заявляла, что придерживается мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и признает территориальную целостность Азербайджана.

По мнению Садыхова, избирательное отношение к одной из сторон конфликта демонстрирует неуважение к другой стороне, и в частности к Азербайджану.

«Европейский политик, проигнорировав визит в Азербайджан, допустил серьезную дипломатическую ошибку как сопредседатель МГ ОБСЕ, задействованный в авторитетной международной структуре по урегулированию регионального конфликта. Уместно напомнить, что будучи в регионе Южного Кавказа, официальные лица американской администрации, а также российские политики, как правило, посещают все три страны региона. Что естественно, поскольку все эти страны задействованы в МГ ОБСЕ. Это продемонстрировал недавно советник американского президента Джон Болтон, побывав во всех трех странах в рамках своего южнокавказского турне. Такого же принципа придерживаются российские политики, и это закономерно. Подобная позиция этих государств соответствует их заявлениям о необходимости мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и сохранения стабильности в регионе», — сказал он.

По его словам, то, что президент Азербайджана отклонил приглашение французской стороны посетить Парижскую мирную конференцию – объективный шаг, и достойный ответ Макрону.

«Президент Азербайджана тем самым дал понять французскому лидеру, что национальные интересы нашей страны превыше всего. В то же время Азербайджан не стал игнорировать это эпохальное событие ввиду мудрой государственной политики, и нашу страну представил на Парижской мирной конференции министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров. На мой взгляд, в сложившейся ситуации это было взвешенным решением, над которым следует задуматься политикам, демонстрирующим действия, далекие от дипломатической этики и грамотного государственного управления», — сказал

Minval.az