Американский актёр и лауреат премии «Золотой глобус» Чарли Шин заявил, что не может найти родителей после страшного пожара, охватившего леса и целые города в штате Калифорния. Мартин и Джанет Шин находились в Малибу. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Журналистам удалось разыскать информацию о пропавших и выживших. Оказалось, что родителей Чарли Шина эвакуировали из охваченного огнём города вовремя и они выжили. Мартин признался, что это был самый страшный пожар за прожитые в Малибу 48 лет.

Breaking: Death toll rises to 23 from #Campfire in Butte County, California. At least 110 people are missing. pic.twitter.com/yRoJLMrK6k

