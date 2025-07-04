В российской пропаганде наметилась резкая смена риторики: после волны антииазербайджанской истерии ведущие кремлёвские спикеры начали задавать неудобные вопросы уже российским силовикам.

Пропагандист Владимир Соловьёв неожиданно публично усомнился в официальной версии событий, связанных с гибелью братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых в Екатеринбурге. Он поставил под сомнение законность и прозрачность действий правоохранителей, заявив, что «очень много вопросов, на которые нет ответов».

Соловьёв интересуется, была ли проведена судебно-медицинская экспертиза тел погибших, есть ли результаты патологоанатомического заключения, и почему трупы были выданы так быстро. Также он требует ответов о наличии видеофиксации самого задержания: «Как вы теперь докажете, post mortem нанесены эти повреждения или нет? Это была видеофиксация? Она есть? А что происходило, а как происходило? Было оказано противодействие? Кто принял решение о выдаче тел и на основании каких документов?»

Эта неожиданная «рефлексия» со стороны рупора кремлёвской пропаганды может свидетельствовать о том, что в Москве начинают искать крайних и пытаются дистанцироваться от последствий провалившейся силовой кампании.