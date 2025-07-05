Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 3 июля 2025 года внесены изменения в постановление №132 от 2001 года «Об утверждении классификации недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики по уровням их значимости».

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, в обновлённый реестр были включены ещё 44 памятника исторического, архитектурного и археологического значения, расположенные в Агдамском, Кельбаджарском, Физулинском, Лачинском, Зангиланском и Ходжавендском районах.

Согласно информации Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, на освобождённых от оккупации территориях завершена инвентаризация 550 объектов. В ходе обследования было зафиксировано массовое разрушение и акты вандализма в отношении культурных памятников, совершённые армянскими вооружёнными силами: 68 объектов уничтожены полностью, 114 — получили серьёзные повреждения, остальные — частично разрушены. Некоторые памятники осквернены и использовались как хлевы.

Следует отметить, что утверждённый в 2001 году перечень охраняемых памятников оказался неполным — при его анализе были выявлены случаи, когда значимые объекты не были включены в реестр.

В настоящее время Экспертный совет по недвижимым объектам культурного наследия при Министерстве культуры продолжает работу по актуализации перечня, с целью обеспечения государственной охраны всех ценных памятников.