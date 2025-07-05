Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность о прекращении огня в секторе Газа может быть заключена на следующей неделе.

«На следующей неделе может быть [достигнута] сделка по Газе», — сказал он в беседе с журналистами. Трамп отметил, что «очень оптимистично» смотрит на возможность заключения этой сделки.

Американский лидер назвал хорошей новость о том, что радикальное палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение по Газе. «Это хорошо. Меня еще не проинформировали на эту тему. Нам необходимо покончить с этим. Необходимо сделать что-нибудь с Газой», — добавил Трамп.

В пятницу ХАМАС объявил, что передал посредникам положительный ответ на поступившее им предложение по Газе, и отметил, что готов «немедленно начать переговоры о его реализации». В Израиле сообщили, что ответ ХАМАС изучается.