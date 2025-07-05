44 подозреваемых, из которых 10 помещены под арест, задержаны в рамках расследований причин возникновения 65 лесных пожаров в Турции.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«В связи с 65 лесными пожарами, произошедшими в 12 провинциях в период с 26 июня по 4 июля 2025 года, задержаны 44 подозреваемых. 10 из них арестованы, 6 из них отпущены под судебный контроль. 13 подозреваемых дали показания, в отношении 15 задержанных ведутся судебные разбирательства», — написал министр в Х.

Как сообщил Ерликая, в рамках расследования причин возгораний в провинции Измир, где произошли наиболее крупные пожары, установлено, что два пожара возникли вследствие неаккуратного использования сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины. Еще один пожар также возник из-за человеческого фактора. 15 человек были задержаны, 4 из них арестованы.

Сварочный аппарат также стал причиной возгораний в провинциях Балыкесир и Стамбул. В провинции Маниса местный житель огнем уничтожал осиные ульи, что также привело к неконтролируемому возгоранию. Этот человек арестован. В провинциях Сакарья, Балыкесир, Кютахья и Ушак в западной части страны источником пожаров стали искры от сельхозтехники, из-за которой начали гореть поля, а огонь впоследствии перекинулся на сады и лесные зоны. В провинции Кахраманмараш лес вспыхнул из-за искр от мангала. Еще в нескольких регионах виновниками возгораний стали лесорубы.