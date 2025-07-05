Из России приходят как бы многообещающие новости с тегом «Екатеринбург». По данным «Коммерсанта», дело о конфликте в Екатеринбурге передано в центральный аппарат СКР и поставлено на контроль Генпрокуратуры.

Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлинского отпустили — он лишь свидетель. Теперь же российское издание закидывает удочку и озвучивает месседж: после освобождения в Баку журналистов «Sputnik Азербайджан» ситуация может развиваться в сторону смягчения.

Показательно, конечно, что Россию — а «Ъ» вряд ли излагает здесь исключительно личное мнение — заботит судьба исключительно персонажей с синими погонами ФСБ и удостоверениями симоняновского «Спутника», а не, скажем, «бедные айтишники», которых злые азербайджанские полицейские положили «мордой в асфальт» и ещё заставили ходить «уточкой» (стандартные процедуры при задержании, если что). Тем более излишне напоминать, что законы в Азербайджане — это не предмет торга, и судьба провалившихся агентов ФСБ под журналистским прикрытием будет целиком и полностью зависеть от того, насколько сильно они до ареста успели накуролесить в нашей стране.

Между тем, как ранее сообщал Minval, пропагандист Владимир Соловьёв, которого считают рупором российской официальной линии, неожиданно публично усомнился в версии событий, связанной с гибелью братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых в Екатеринбурге.

Он поставил под сомнение законность и прозрачность действий силовиков, заявив, что «очень много вопросов, на которые нет ответов».

Другой вопрос — помогут ли эти меры действительно снять напряжённость между двумя странами. И если да, то в какой мере.

А вот тут не всё просто. Прежде всего, надо дождаться, чтобы виновных в пытках и убийстве братьев Сафаровых действительно привлекли к ответственности. Передача расследования под контроль центра — это ещё не гарантия, что виновных действительно найдут и накажут. Потому как есть печальный пример «Новосибирского дела», где российский автоинспектор застрелил безоружного девятнадцатилетнего азербайджанца Векила Абдуллаева — ну никакой ответственности за это не понёс. Безусловно, полноценное расследование екатеринбургской трагедии, привлечение к ответственности виновных в краткосрочной перспективе поможет сбросить напряжённость между Москвой и Баку.

Тем более понятно, что все кризисы когда-либо заканчиваются. Азербайджан ни в коей мере не заинтересован в «накручивании» напряжённости в отношениях с соседними странами, в том числе Россией. Мы в своей политике всегда отдавали приоритет прагматизму. Но выстраивание добрососедских, конструктивных, партнёрских и союзнических отношений — это всегда работа двух сторон. И вот здесь уже одного расследования в Екатеринбурге может оказаться недостаточно. Прежде всего, продолжается кампания ненависти в отношении азербайджанской диаспоры. По-прежнему уже на уровне Госдумы формируется этакий «ореол опасности» вокруг рынков «Садовод» и «Фуд Сити», что уже очень напоминает кампанию, предшествовавшую ликвидации Черкизовского рынка. Наконец, остаётся такой сильнейший раздражитель в двусторонних отношениях, как азербайджанский самолёт, сбитый российской ПВО в окрестностях Грозного. Именно после того, как Москва попыталась спустить дело на тормозах и принялась выдвигать абсурдные версии вроде «столкновения с птицами» или «взрыва баллона на борту», начался отсчёт кризиса в двусторонних отношениях. Екатеринбург был очередным обострением, но никак не его начальной точкой.

Так что в долгосрочной перспективе, если в Москве хотят не просто сбросить напряжённость в краткосрочном измерении, а ещё и избегать подобных кризисов в будущем, то России в отношениях с Азербайджаном надо бы избавиться от высокомерного имперского тона. Научиться выстраивать отношения на основе взаимного уважения, соблюдения законов — и внутренних, и международных — без попыток «давить» и «воспитывать».

И, пожалуй, самое главное. Кризис, конечно, закончится. Но бесследно для двусторонних отношений подобные вещи никогда не проходят. Прежний авторитет Россия, похоже, растеряла окончательно. И теперь даже та часть азербайджанского общества, где ещё существовали какие-то иллюзии относительно РФ, уже от них стремительно избавляется. Что по понятной причине не может не радовать. Иллюзии в политике — вещь чрезвычайно опасная.

Так что пока в Баку никто не будет кидать чепчики в воздух и выражать восторги по поводу того, что Москва, видите ли, снизошла до расследования деятельности своих силовиков. Пока мы будем просто следить за развитием ситуации. А выводы сделаем, исходя уже из полной картины.