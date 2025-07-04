Бельгия и Турция присоединятся к «коалиции дронов» под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающих беспилотники для Украины, сообщило латвийское Министерство обороны. В состав коалиции теперь входят 20 государств.

«На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников, которую возглавляют Латвия и Великобритания, — говорится в сообщении на сайте министерства.

При этом Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась комментировать российским СМИ заявления о присоединении к «коалиции дронов» для Украины, перенаправив их в «соответствующие ведомства».