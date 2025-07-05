Президент США Дональд Трамп не исключил, что вашингтонская администрация продолжит поставки средств ПВО Украине, в том числе комплексов Patriot.

Американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что обсуждал эту тему в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

«Они [комплексы Patriot] требуются им [украинской стороне] для защиты», — отметил Трамп. «Им будет нужно что-то», — добавил он, имея в виду средства ПВО.

На вопрос о том, отправят ли США дополнительные комплексы Patriot Украине, Трамп ответил: «Мы могли бы. Мы рассматриваем это».