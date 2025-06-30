Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас подтвердила сообщение СМИ о том, что Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Фонда мира.

Отвечая на пресс-конференции в Ереване на вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о вето на предоставление дополнительных средств Армении из европейского Фонда мира, Каллас разъяснила, что ЕС состоится из 27 суверенных стран, имеющих собственное мнение, а решения принимаются консенсусом.

«Это процесс. Пытаемся найти решение. Да, решения нет, но пытаемся найти решение», — цитирует Каллас news.am.