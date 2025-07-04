Во время операции «Синдур» Индии пришлось столкнуться с тремя противниками — Пакистаном, Китаем и Турцией, причем Пакистан выступал как «фронтальная сила», а Китай и Турция оказывали ему значительную поддержку.

Об этом заявил заместитель начальника штаба сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Рахул Р. Сингх, пишет The Hindu.

Генерал Сингх, делясь уроками, извлеченными из конфликта, отметил, что операция «Синдур» продемонстрировала необходимость развития отечественных оборонных технологий и создания надежной системы противовоздушной обороны, подчеркнув важность готовности страны к будущим вызовам.

Генерал также сообщил, что участие Китая выходило за рамки обмена разведданными: Пакистан сильно зависит от китайского военного вооружения. «Если посмотреть на статистику за последние пять лет, 81% военной техники, которую получает Пакистан, поступает из Китая. В этом конфликте Китай получил возможность испытать свое оружие в боевых условиях — своего рода живая лаборатория», — отметил он, добавив, что Турция также сыграла «важную роль».

Кроме того, операция выявила необходимость безопасной и устойчивой логистической цепочки. «Оборудование, которое мы должны были получить в январе, так и не поступило. Мы по-прежнему во многом зависим от внешних поставок. Если бы все нужное оборудование было доставлено вовремя, история могла бы сложиться иначе», — резюмировал генерал-лейтенант Сингх.