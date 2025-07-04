Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны и ночные ракетные удары России по Киеву.

Об этом сообщил сам Зеленский в заявлении, опубликованном в его официальных соцсетях.

«Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире — о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд», — написал украинский лидер.

По его словам, также поднимались вопросы расширения оборонного сотрудничества между Украиной и США, в том числе в сфере совместного производства вооружений, боеприпасов и беспилотников.