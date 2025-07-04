Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что за напряжённостью в отношениях между Россией и Азербайджаном стоят силы, находящиеся вне постсоветского пространства.

«Никто из стран, которые сейчас задействованы в конфликтных спорах, дискуссиях, призывах — никто не выиграет. Выиграют сценарист и дирижер. Они находятся вне постсоветского пространства, я вас убеждаю в этом, — сказал он. — И время как раз подобрано специально сейчас, потому что начинает глохнуть украинская тема, конфликт, начинаются какие-то контакты. И чтобы это все замесить в единую бессмысленную авантюру, для этого все сейчас делается».

Карасин выразил уверенность, что «многовековые традиции жизни рядом и понимание друг друга возобладают в отношениях России и Азербайджана».

«Надо пройти острый эмоциональный момент, который сейчас мы проходим, как можно быстрее, и объяснить общественности этих стран и вообще общественности, кто виноват, но с фактами, свидетельствами на руках. <…> Я думаю, что все это уляжется», — заключил он.