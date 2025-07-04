Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война не приведёт к решению вопроса вокруг иранской ядерной программы, а удары США по иранским ядерным объектам могут повлечь за собой глобальную катастрофу.

«Бесцеремонные бомбардировки США ядерных объектов суверенного государства [Ирана] могут привести к ядерной катастрофе, за которую заплатит весь мир», — сказал он на совместной пресс-конференции в Париже с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Как подчеркнул Ван И, война «не способна решить иранскую проблему».

Он подчеркнул, что Китай убеждён в мирных намерениях Ирана и считает недопустимым ограничение его права на использование атомной энергии в мирных целях.

«Истинный мир не достигается силой. Применение силы может лишь открыть ящик Пандоры», — добавил глава китайского внешнеполитического ведомства.