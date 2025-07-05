Американский лидер Дональд Трамп допустил, что посетит Китай, а также предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в США.

«Меня пригласили поехать туда. Он [Си Цзиньпин] спросил, приеду ли я. А он может также приехать сюда [в США]. Мы хорошо ладим», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета по пути в штат Нью-Джерси.

Трамп добавил, что еще не решил, в какую страну нанесет следующий визит. «Все постоянно меняется. Мы планируем поездку в Европу. Меня пригласили в Турцию. Честно говоря, я был приглашен во все страны», — утверждает он.