Президент США Дональд Трамп признал, что РФ удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал главу российского государства Владимира Путина профессионалом.

«Мы много говорили о санкциях», — отметил американский лидер, рассказывая о телефонном разговоре с президентом России, состоявшемся 3 июля.

«Ему удавалось справляться с санкциями», — подчеркнул Трамп, говоря о российском лидере. «Но это довольно жесткие санкции», — добавил он, имея в виду возможность введения новых антироссийских рестрикций.

«Мы много говорили о санкциях. Он [президент России] понимает, что они могут последовать. Он профессионал», — сказал глава вашингтонской администрации. «Они могут последовать», — повторил Трамп. По его мнению, президент России «не в восторге» в связи с возможностью этого.

Трамп также выразил уверенность в том, что он «проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана».