В Азербайджане в День Ашура стартовала акция по сдаче крови. Мероприятие организовано Государственным комитетом по работе с религиозными организациями при содействии Управления мусульман Кавказа.

Граждане, желающие принять участие в донорской акции, направились в Институт теологии, а также другие религиозные учреждения по всей республике.

Собранная кровь будет использована для лечения пациентов с гемофилией, талассемией и другими заболеваниями.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО), Фонда молодежи, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Республиканского банка крови, Азербайджанского института теологии, Фонда пропаганды духовных ценностей, Бакинского теологического колледжа, Национального форума НПО, Общества Красного Полумесяца Азербайджана и Союза волонтерских организаций.