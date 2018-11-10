Освобожденная условно 8 ноября решением Верховного суда Лондона супруга бывшего главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева пришла в полицейский участок на Чаринг-Кросс, чтобы отметиться. Замира Гаджиева отказалась общаться с журналистами, сказала «оставьте меня в покое» и закрыла лицо листом бумаги, сообщает собкор газеты «Ени Мусават» в Британии.

Согласно решению суда, З.Гаджиева должна ежедневно отмечаться в полицейском участке с 09:00 утра и до обеда, а также не выходить из дома в период с 21:00 до 06:00.

Minval.az