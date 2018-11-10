Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако к вечеру местами возможны дожди, утром слабый туман.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром, который к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13 градусов тепла, днем — 15-18 градусов тепла. В Баку ночью — 11-13, днем — 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 767 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85, днем — 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако местами днем ожидаются дожди. Утром возможен туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Minval.az