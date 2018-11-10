Покушение на президента Франции Эммануэля Макрона планировалось во время торжественных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны на севере страны. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает телеканал France 2 со ссылкой на источники в полиции.

Четверо подозреваемых признали свою вину и рассказали в ходе допроса, что автором плана преступления является бывший предприниматель 62-летний Жан-Пьер Б. На французского лидера собирались напасть с ножом 7 ноября в городе Шарлевиль-Мезьер.

В ходе обыска в машине Жан-Пьера Б. полиция обнаружила керамический нож, при помощи которого, по словам подозреваемых, предполагалось осуществить атаку.

6 ноября стало известно, что французские спецслужбы задержали шесть человек, планировавших напасть на президента Франции. Вскоре двоих отпустили. По данным СМИ, злоумышленники известны в кругах ультраправых экстремистов.

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