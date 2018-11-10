Министерство юстиции России отказалось признать юрисдикцию окружного суда Манхэттена, куда Национальный комитет Демократической партии США подал иск к российскому правительству о предполагаемом вмешательстве в выборы. Письмо оказалось в распоряжении РИА Новости.

«Российская Федерация со всем уважением отмечает, что не вступает в вышеуказанное разбирательство, не отказывается от своего суверенного иммунитета в соответствии с международным правом или законодательством Соединенных Штатов Америки или практикой федеральных судов США», — говорится в документе.

В апреле 2018 года демократы подали иск в суд на правительство России, Главное управление Генштаба Вооруженных сил, бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых, а также к избирательному штабу президента США Дональда Трампа.

Minval.az