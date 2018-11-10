Правительство Армении намерено создать «Карту армян мира» с целью оценки потенциала нации в любой сфере, заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян на состоявшейся в Астане встрече с представителями армянской общины Казахстана.

«Это трудная, но важная работа, чтобы суметь консолидировать весь потенциал нашего народа», — подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что после избрания главой армянского правительства много путешествует и в каждой стране проводит встречи с соотечественниками. «Мы действительно мощный народ со своим потенциалом, но, к сожалению, не используем его до сих пор. Мы должны вместе усилить нашу Родину, которая должна быть гарантом существования армянства номер 1», — сказал и.о.премьера Армении.

Minval.az