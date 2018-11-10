Суд в Швейцарии по иску украинского «Нафтогаза» запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — операторам «Северного потока» и «Северного потока-2» — совершать любые выплаты «Газпрому».

«В результате запрета все выплаты от этих компаний „Газпрому“ направляются на швейцарских приставов», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

«Нафтогаз» добивается от «Газпрома» выплат в рамках исполнения решений Стокгольмского арбитража, который присудил украинской компании в общей сложности 2,6 миллиарда долларов по спорам с «Газпромом» о контрактах на поставку и транзит газа. «Газпром» пытается обжаловать это решение.

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