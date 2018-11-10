В результате авиаудара коалиции во главе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 26 мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники.

По информации агентства, коалиция нанесла удар по району Хавама в городе Хаджин.

Утверждается, что среди погибших оказались женщины и дети. При этом о числе пострадавших и о серьезности разрушений городской инфраструктуры агентство не сообщает.​

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили о гибели 14 мирных жителей в результате удара коалиции США по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор.

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