Адриана Лима объявила о том, что покидает Victoria’s Secret. В последний раз 37-летняя модель вышла на подиум как «ангел Victoria’s Secret». Девушка не смогла совладать с собственными эмоциями и расплакалась перед сотнями зрителей.

Адриана была лицом всемирно-известного бренда с 1999 года. Слухи о том, что самый «долгоиграющий ангел» покидает компанию, появились еще год назад, но только сейчас Лима решилась сделать это.

«Дорогая Виктория. Спасибо, что показала мне мир и поделилась секретами. а самое важное — это то, что ты не просто дала мне крылья, а научила летать. С любовью, Адриана», — написала модель в личном блоге после показа.

Как сообщает издание 7Дней, за эти 19 лет у Лимы было лишь два небольших перерыва — во время ее двух беременностей. В 2009 году на свет появилась ее первая дочь Валентина Лима-Ярич, а спустя три года родилась Сиенна Лима-Ярич. Брак с отцом девочек — баскетболистом Марко Яричем, увы, распался еще в 2014 году.

Но беспокоиться за дальнейшую жизнь и карьеру Лимы не стоит. Она уже который год стабильно держится в числе самых высокооплачиваемых моделей мира. Например, в прошлом году в рейтинге Forbes звезда подиума заняла 4 место с доходом $10,5 млн. Обогнали бразильскую красотку лишь Крисси Тейген, Жизель Бундхен и Кендалл Дженнер.

Minval.az