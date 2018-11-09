Соединённые Штаты намерены выделить грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики.

При этом в Вашингтоне считают, что развитию Грузии препятствует «российская пропаганда», направленная на «подрыв поддержки евроинтеграции и ориентации на Запад».

«Экономические вызовы усугубляются российской пропагандой, которая направлена на подрыв поддержки евроинтеграции и ориентации на Запад», — говорится в документе Агентства по международному развитию (USAID).

Программа экономической безопасности USAID также рассчитана на увеличение доходов Грузии и развитие туризма.

Minval.az