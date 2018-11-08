В Стамбуле 25-летняя модель Сибел Демиралп, которая являлась обладательницей титула «Королева Евразии-2016», похитила бизнесмена ради последующего шантажа, сообщает Daily Star.

Произошло это после того, как она познакомилась с ним в Интернете и пригласила бизнесмена на завтрак.

Предприниматель, прибыв в назначенное место, был встречен пятью мужчинами. Они избили его, раздели и сделали фотографии. Позднее они вместе с Сибел потребовали у него за фото 240 тысяч турецких лир.

Бизнесмен отправил деньги со своей кредитной карты, и лишь после этого был отпущен. Пострадавший тут же обратился в полицию, и злоумышленники были задержаны.

Модель призналась в содеянном и заявила о раскаянии. Ее отправили на 13 лет в колонию, отбывать наказание за хищение денег и ряд других преступлений. Ее сообщники также были приговорены к тюремному сроку.

Minval.az