Крым рано или поздно придется признать российским, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Aachener Nachrichten.

«Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера Хрущева на тот момент советской Украине. Он думал, что советский коммунизм проживет так же долго, как католическая церковь. Этого, к счастью, не произошло», — сказал немецкий политик.

Он также подчеркнул, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Москвой, добавив, что Россия ее ближайший сосед и без нее на континенте не будет долгосрочного мира.

Minval.az