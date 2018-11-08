Пекин предложил Вашингтону перейти от взаимных обвинений к диалогу, устранить имеющиеся между двумя странами разногласия и усилить контакты в области безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере.

Об этом на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Белом доме говорил член политбюро ЦК Компартии Китая, советник по иностранным делам Ян Цзечи. Он напомнил, что китайско-американские отношения строятся «на взаимовыгодной основе», призвав Штаты «искать приемлемые решения путем проведения равноправных переговоров, которые бы учитывали интересы обеих сторон», передает TASS.

«Китаю и Соединенным Штатам также следует активизировать сотрудничество для решения важных вопросов регионального и глобального характера, усилить взаимодействие по ряду направлений, в частности в области межармейских контактов, борьбы с терроризмом и наркоторговлей, в правоохранительной, культурно-гуманитарной сфере, на уровне регионов двух стран», — сказал китайский дипломат.

Ян Цзечи пообещал «прилагать все возможные усилия, чтобы взаимодействие с американской стороной протекало в едином ключе, избегая конфронтации и конфликтных ситуаций».

Со своей стороны, Джон Болтон заявил, что США тоже заинтересованы в диалоге и сотрудничестве с КНР «при решении важных международных и региональных проблем», а также «в еще более продуктивном взаимодействии».

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