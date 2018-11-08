Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил прощения за то, что в 1939 году страна отказалась принять судно с евреями, бежавшими от преследования в Германии. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы просим прощения у матерей и отцов детей, которых мы не спасли, у дочерей и сыновей, родителей которых мы не спасли», — сказал он, выступая в парламенте 7 ноября. «Мы не спасли их, хотя могли это сделать. Мы отчасти виноваты в том, что многие из них попали в такие места, как Освенцим, Треблинка и Бельзек. За это мы просим прощения», — продолжил Трюдо.

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