В Таджикистане несколько человек погибли при подавлении бунта заключенных в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд. Беспорядки в тюрьме начались в ночь на четверг, 8 ноября, сообщает со ссылкой на источник Радио Свобода.

Указано, что причина бунта заключенных пока неизвестна.

Известно, что в тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, в результате чего бунт был подавлен.

«Мятежники были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин чрезвычайной ситуации», — отметил источник.

Собеседник также сообщил, что во время подавления бунта погибли люди.

«Пока число погибших и пострадавших не известно. По моим сведениям, несколько заключенных пострадали при попытке к бегству. Некоторым удалось покинуть территорию учреждения», — сказал он.

Как отмечается, с 22:30 до 23:00 среды на территории колонии была слышна стрельба. Однако в Управлении исправительными учреждениями г. Худжанд опровергли эту информацию, при этом подтвердили, что был объявлен сигнал тревоги.

По словам очевидцев, на всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

Власти Таджикистана пока о бунте в худжандской тюрьме не сообщали.

Minval.az