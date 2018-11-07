Венесуэльский лидер Николас Мадуро хотел вывезти из Британии золотой запас страны. В Банке Англии хранится 15 т венесуэльских слитков. Регулятор Соединенного королевства отказал главе боливарианской республики, указывает The Times.

Лондон сейчас намерен провести стандартную процедуру по противодействию отмыванию. Власти опасаются, что Мадуро потратит деньги от продажи золота, стоимость которого оценивается в $550 млн, по своему усмотрению.

По информации Reuters, Мадуро хотел забрать золото из страха, что оно попадет под международные санкции. Как напоминает «Коммерсант», Венесуэла, экономика которой переживает тяжелейший кризис и гиперинфляцию, отрезана от международных рынков, ее чиновники попали под американские и европейские санкции.

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