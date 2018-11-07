Специальная рабочая группа, составленная из представителей министерств финансов и иностранных дел, рассмотрит возможности повышения заработных плат азербайджанских дипломатов, работающих за рубежом, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Министерство финансов совместно с МИД создали рабочую группу для проведения оценки возможностей повышения зарплаты наших дипломатов, работающих за рубежом», — сказал С.Шарифов в среду на совместном заседании ряда парламентских комитетов, посвященных обсуждению проекта госбюджета на 2019 год, сообщает «Интерфакс».

Министр также сообщил, что правительство периодически рассматривает вопрос увеличения расходов на зарубежные командировки.

«В проекте бюджета на 2019 год мы предусмотрели средства на увеличение командировочных расходов внутри страны. Периодически рассматриваются вопросы увеличения расходов на командировки за рубеж», — подчеркнул он.

По словам С.Шарифова, этот вопрос будет рассмотрен в 2019 году.

Minval.az