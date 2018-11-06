В регионах Ирака, которые находились под контролем «Исламского государства», были обнаружены более двухсот массовых захоронений. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад, представленный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Эти могилы содержат останки тех, кто был безжалостно убит за то, что не стал следовать вывернутой идеологии и праву ИГ, а также представителей этнических и религиозных меньшинств. Их семьи имеют право знать, что случилось с их любимыми. Правда, справедливость и репарации исключительно важны для того, чтобы оплатить злодеяния, совершенные ИГ», — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Сообщается, что специалисты ООН, используя данные иракских властей, задокументировали 202 места массовых захоронений. Большинство в провинции Найнава — 95.

По мнению экспертов, на территории этих регионов может находиться ещё множество могил.

Как сообщает агентство, на момент публикации доклада специалисты вскрыли 23 захоронения, из них достали 1258 тел.

Отмечается, что все останки важны для определения характера совершённых преступлений.

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