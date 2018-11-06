Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоганнес Хан считает, что Евросоюзу и Турции надо пойти новым путем и прекратить переговоры о вступлении. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете, сообщает Welt.

По его словам, в ближайшее время перспективы членства Турции в Европейском союзе не выглядят реалистично. И этому свидетельствуют настроения лидеров многих стран-членов ЕС.

«Я считаю, что Турции и ЕС лучше обеспечить четкий баланс в плане взаимной справедливости. Мы должны сосредоточиться на реалистичных целях, в частности, на стратегическом сотрудничестве», — подчеркнул Хан.

Процесс переговоров по вступлению Турции в Евросоюз затормозился в 2016 году.

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