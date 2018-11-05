В бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск — Дейр-эз-Зор (более точная локация уточняется), 4 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.

Среди погибших пятеро бойцов Сирийской правительственной армии и шесть человек, предположительно относящихся к подразделениям частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил источник «Новой газеты» в Сирии.

По его словам, в этом месте расположено одно из подразделений 5-го корпуса Сирийской правительственной армии (САА), укомплектованного сирийскими добровольцами, и усиленного российскими «военными советниками».

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