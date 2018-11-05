В Армении завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве в апреле 2017 года в Гюмри российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева.

Суд общей юрисдикции Ширакской области приговорил к 22 годам тюрьмы Армана Джанджгазяна, который в ходе слушаний признался, что является сторонником запрещенной в России организации ИГИЛ.

Как удалось выяснить суду, 22 апреля 2017 года Джанджугазян по религиозным мотивам напал на российского военнослужащего-контрактника и нанес ему несколько ударов ножом, после чего Дмитрий Ялпаев скончался.

Minval.az