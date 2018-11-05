Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, как ему удается держать себя в форме. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам премьера, особое внимание стоит уделять регулярным занятиям спортом и правильному питанию. «Ну и, конечно, не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не очень полезно», — отметил Медведев в ходе онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Он также рассказал, что занимается плаванием, катается на велосипеде, иногда играет в бадминтон и катается на горных лыжах, когда есть свободное время.

Кроме того, премьер подчеркнул, что старается употреблять только здоровую пищу и не придерживается жестких диет.

Minval.az